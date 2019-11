Martin Scorseses "The Irishman" beantwortet abschließend jene Fragen, die das Genre des Mafiafilms noch offengelassen hatte.

Am 30. Juli 1975 verschwand Jimmy Hoffa. In den Fünfzigerjahren sei er "so berühmt wie Elvis" gewesen, in den Sechzigerjahren "größer als die Beatles", sagt Frankie Sheeran in Martin Scorseses "The Irishman". Dann wurde Hoffa, Anführer der einflussreichen "Teamster"-Gewerkschaft, unter ...