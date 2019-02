"The Lego Movie 2": Die Steinzeit geht weiter

Die kleine Schwester spielt mit: In "The Lego Movie 2" kriegt die kunterbunte Spielzeugwelt bedrohlichen Besuch in rosarot.

Die Flut an Franchise-Sequel-Remake-Comic-Spielzeug-Verfilmungen der vergangenen Jahre macht Menschen, die beruflich ins Kino müssen, manchmal sehr, sehr müde. Und dann gibt es gelegentlich doch Filme, die die Mühen belohnen: "The Lego Movie" war 2014 eine filmgewordene Wundertüte, in der das Regieduo Chris Miller und Phil Lord aus den unverwüstlichen Plastikbausteinen ein aberwitziges Abenteuer baute - unter Bezugnahme auf eine kuriose Lego-Stop-Motion-Film-Kultur und Dutzende Computerspiele rund um Lego-Figuren, die wiederum Comichelden nachempfunden waren. Natürlich hat auch "The Lego Movie" wieder Nachfolger bekommen, rund um die Ninjago-Figuren, rund um den melancholisch-albernen Lego-Batman.