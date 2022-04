"The Lost City" mit Sandra Bullock und Channing Tatum: Den wahren Schatz im Dschungel finden

Sandra Bullock und Channing Tatum retten einander: "The Lost City" ist eine Action-Romanze mit Herz und Schmäh.

Sie verbringt ihre Tage mit Schreibhemmung am Laptop, und ihr Sozialleben besteht darin, ihre Literaturagentin zu vertrösten: In "The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" ist Schmonzetten-Autorin Loretta Sage (gespielt von Sandra Bullock) sensationell erfolgreich mit einer Erotikromanreihe um eine leidenschaftliche Archäologin und ihren Geliebten, doch seit dem Tod ihres Ehemannes steckt sie in einer tiefen Schaffenskrise.

Dass sie bei ihren Buchvorstellungen nur Randfigur ist, während das gutgebaute Covermodel ihrer Bücher (Channing Tatum) vom Publikum umschwärmt ...