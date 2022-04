"The Northman" mit Alexander Skarsgård: Metzeln oder gemetzelt werden, das ist die Frage

Mit "The Northman" versucht sich Regisseur Robert Eggers an der Amletus-Sage - und liefert einen Psychotrip quer durchs Nordmeer.

Sohn sein ist ohnehin schon keine einfache Aufgabe, die Erwartungen der Familie wiegen oft schwer. Sohn des nordischen Königs Aurvandil War-Raven (gespielt von Ethan Hawke) zu sein ist in "The Northman" erst recht kein Vergnügen: Amleth ist 14, als sein Vater verletzt von einem Raubzug heimkehrt und in einem geheimnisvollen Ritus mit einem Hexer (Willem Dafoe) seinen Sohn zu seinem Nachfolger macht. Am nächsten Morgen wird Amleth Zeuge, wie Onkel Fjölnir ("The Square"-Star Claes Bang) den Vater ermordet, die strampelnde ...