Ken Loach erzählt ein letztes Mal, wie es wäre, wenn das Gute gewinnt.

"The Old Oak" ist ein in die Jahre gekommenes Pub, irgendwo in einem heruntergekommenen nordenglischen Nest. Der Wirt Tommy Joe, genannt TJ, passt perfekt ins Bild - verknautscht und müde versorgt er seine paar Stammgäste, die beim Bier Trost vor ...