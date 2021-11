"The Power of the Dog": Weit draußen im Nirgendwo

Preisgekrönt in Venedig: Jane Campions Western "The Power of the Dog".

Der eine Bruder, Phil Burbank (gespielt von Benedict Cumberbatch) ist ein offensiv derber Macho, verspottet jede zarte Gefühlsregung, legt nicht einmal im Bett die Sporen ab, wie die Karikatur eines Cowboys alter Schule. Der andere, George (Jesse Plemons), hat viel übrig für städtische Raffinesse wie etwa, sich gelegentlich zu waschen oder das Hemd zu wechseln. Gemeinsam bewohnen die gegensätzlichen Burbank-Brüder in "The Power of the Dog" (ab Freitag im Kino, ab 1. Dezember auf Netflix) eine Ranch in Montana. Es ...