Schmerzen betäuben, und die Autonomie über den eigenen Körper wiedergewinnen: Das ist es, was Rodeoreiter Brady Blackburn (gespielt von Brady Jandreau) im Cowboydrama "The Rider" schaffen muss. Brady ist vom Pferd gefallen, eine Stute hat ihn mit dem Huf am Kopf getroffen. Jetzt ist da eine lange Naht, und eine Metallplatte, wo früher Schädeldecke war.