"The Sunlit Night": Das unerbittliche Sonnenleuchten

"The Sunlit Night": Eine Künstlerin reist zur Selbstfindung nach Norwegen.

Soeben hat der reiche Freund von Frances (gespielt von Jenny Slate) mit ihr Schluss gemacht. Da rückt Frances' Schwester damit raus, frisch verlobt zu sein, was Papa zu einem Zornausbruch gegen den Verlobten provoziert. Und dann sagt Papa: "Und im Übrigen, eure Mutter und ich trennen uns."

Es ist für die junge Malerin Frances also der richtige Moment in "The Sunlit Night", ihr chaotisches New Yorker Zuhause hinter sich zu lassen und mit beiden Händen die Chance eines ...