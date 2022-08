Thriller "Beast" mit Idris Elba: Kämpfen wie ein Löwenpapa

In "Beast" stellt sich ein Mann den Geistern seiner Vergangenheit - und steht plötzlich einem realen Monster gegenüber.

Außer Kontrolle geratene Natur, die sich an den rücksichtslos ausbeutenden Menschen rächt, fühlt sich dieser Tage bestürzend zeitgemäß an. In "Beast" unter der Regie des Isländers und Action-Experten Baltasar Kormákur ("2 Guns", "Everest") ist die Konstellation Mensch gegen Natur trotzdem pures Popcorn-Kino.

Superstar Idris Elba spielt den amerikanischen Arzt Dr. Nate Samuels, der mit seinen beiden Töchtern nach Südafrika zurückkehrt, in das Herkunftsland der kürzlich verstorbenen Mutter der beiden. Ein befreundeter Wildhüter (gespielt von Sharlto Copley, dem offenbar ...