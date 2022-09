Til Schweiger im Interview über den Film "Lieber Kurt!"

In "Lieber Kurt" ringt Til Schweiger als Vater mit dem Tod seines Kindes. In dem Film nach einer Romanvorlage von Sarah Kuttner fließt viel von Schweigers eigenen Erfahrungen als vierfacher Vater ein.

Sie sind sehr verliebt. Gemeinsam ziehen sie in eine traumhafte Bruchbude, damit sie seiner Exfrau und Sohn Kurt näher sein können. Der Himmel ist hoch und das Leben lang und voller Zuversicht, das Patchworkfamilien-Dasein funktioniert. Alles wird jetzt gut, in "Lieber Kurt", Til Schweigers Verfilmung von Sarah Kuttners Roman "Kurt", die am Freitag ins Kino kommt. Und dann rutscht der kleine Kurt beim Spielen aus und überlebt den Fall nicht. Und alles ist anders. "Lieber Kurt", in dem Schweiger selbst ...