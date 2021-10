Tim Roth und Vicky Krips im Interview: "Bergman ist in diesem Haus zu spüren"

In "Bergman Island" landen Vicky Krieps und Tim Roth auf einer schwedischen Insel.

Sie ist europäische Arthouse-Filmemacherin am Beginn ihrer Karriere, er erfolgreicher US-Regisseur: In "Bergman Island" von Mia Hansen-Løve spielen Vicky Krieps und Tim Roth ein Liebes- und Kollegenpaar, das einen sommerlichen Arbeitsaufenthalt auf dem Anwesen von Ingmar Bergman auf der malerischen Insel Insel Farö verbringt, um Drehbücher zu schreiben. Ihre komplett gegensätzlichen Arbeitsmethoden, die Disneyland-hafte Dauerpräsenz des Cineasten-Idols Bergman auf Farö, ein zunehmendes Ineinanerverschwimmen von Realität, Erinnerung und Fiktion - all das macht aus "Bergman Island" einen humorvollen, klugen Sommerferien-Liebesfilm über ...