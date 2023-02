Tom Hanks in "Ein Mann namens Otto": Routinierte Rührung im Reihenhaus

Außen grantig, innen weich: Tom Hanks in der Titelrolle von Bond-Regisseur Marc Forsters Tragikomödie "Ein Mann namens Otto".

Der aus der Schweiz in die USA ausgewanderte Regisseur Marc Forster ist schon in vielen unterschiedlichen Genres positiv aufgefallen. 2001 verhalf er Halle Berry zum ersten Hauptdarstellerinnen-Oscar einer Afroamerikanerin (für "Monster's Ball"), er zeigte Will Ferrells ernste Seite im viel beachteten "Schräger als Fiktion", verfilmte den Bestseller-Roman "Drachenläufer", inszenierte Daniel Craigs zweiten Bond-Auftritt in "Ein Quantum Trost" und schickte Brad Pitt in den "World War Z".

Für "Ein Mann namens Otto" adaptierte er nun die schwedische Tragikomödie "Ein ...