"Tully": Schweiß, Milch und Tränen

Mit "Tully" gelingt Jason Reitman und Diablo Cody zum dritten Mal ein Frauenporträt jenseits von Klischees.

"Es ist so ein Segen!" Natürlich hat sich Marlo (Charlize Theron) gefreut über ihr drittes Kind, in "Tully", denn so gehört sich das schließlich. Marlo ist Anfang vierzig, sie hat einen Vollzeitjob, eine fröhliche Achtjährige und einen anspruchsvollen Fünfjährigen und einen Mann, den sie liebt. Eigentlich wäre ihr Leben bereits komplett gewesen, bis zu dieser dritten Schwangerschaft, die sie, gelinde gesagt, auslaugt. Dazu kommen noch die guten Ratschläge, die jede Passantin an eine schwangere Frau abzugeben hat: "Sie wissen aber schon, dass auch in entkoffeiniertem Kaffee noch Koffeinreste drin sind?"