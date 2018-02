Udo Kier im Interview: "Ich bin sehr wichtig in dem Film"

Berlinale-Gast Udo Kier hat ein großes Stück Kinogeschichte mitgeprägt - und er erzählt davon auch liebend gern.

Er drehte mit Fassbinder, Schlingensief und Lars von Trier, mit Wim Wenders, Werner Herzog, Steven Spielberg und Uwe Boll. Über fünfzig Jahre dauert die Karriere von Udo Kier schon, dem Mann mit dem stählernen Blick, der jeden Film durch seine Präsenz selbst in kleinsten Nebenrollen aufwertet. Das war auch der Italienerin Laura Bispuri bewusst, in deren Berlinale-Wettbewerbsfilm "Mia Figlia" Kier eine winzige, etwas deplatzierte Rolle als Pferdehändler mitten in Sardinien spielt, und auch dem US-Regisseur Gus van Sant, in dessen Wettbewerbsbeitrag "Don't Worry, He Won't Get Far On Foot" Kier einen sarkastischen Anonymen Alkoholiker namens Hans darstellt. Udo Kier hat nur einen kurzen Abstecher nach Berlin gemacht, an sich steht er derzeit für David Schalkos Remake von "M - Eine Stadt sucht einen Mörder" in Wien vor der Kamera. Dass das alles in Wahrheit nur Glück ist, erläutert er im SN-Interview.