Vorwürfe gegen Regisseur Ulrich Seidl vor "Sparta"-Weltpremiere

Übergriffe am Filmset, Machtmissbrauch, mangelnde Aufklärung: Kurz vor der Weltpremiere seines Films "Sparta " ist der österreichische Regisseur mit Vorwürfen konfrontiert.

Anstatt Vorfreude auf eine österreichische Weltpremiere in Toronto herrscht in der heimischen Filmbranche seit Freitagmittag Bestürzung. Nach Recherchen des "Spiegel" soll es bei Dreharbeiten zu Ulrich Seidls Film "Sparta" 2018 und 2019 in Rumänien zu Unregelmäßigkeiten gegenüber minderjährigen Darstellern gekommen sein. Es seien gesetzliche Auflagen nicht befolgt worden, die psychologische und pädagogische Betreuung der Buben zwischen 9 und 16 Jahren sei nicht ausreichend gewesen und die Kinder seien ohne ausreichende Vorbereitung mit Alkoholismus, körperlichen Übergriffen und Nacktheit konfrontiert worden.

...