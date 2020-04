Deborah Feldmans Jugenderinnerungen sind Basis für die Netflix-Miniserie "Unorthodox".

Mit 17 heiratete sie einen Mann, den sie praktisch nicht kannte: In ihrem autobiografischen Debütroman "Unorthodox" (2012) beschreibt Deborah Feldman ihr Aufwachsen in der ultraorthodoxen jüdischen Gemeinschaft der Satmarer Chassidim, die in New York nach strengen Vorschriften zusammenleben - und ...