US-Schauspielerin Kirstie Alley gestorben: Zwischen Baby, Bar und Bürgerkrieg

"Kuck mal, wer da spricht" und "Fackeln im Sturm" bescherten ihr Ruhm. Zum Tod der Schauspielerin Kirstie Alley.

Es war einer der Kinokassenschlager der komödienreichen frühen 1990er-Jahre: Ein Baby, das sprechen konnte und das Beziehungschaos seiner Mami schlagfertig kommentierte, fesselte drei Filme lang das Publikum - vor allem dank der markanten Stimmen von Bruce Willis und seines deutschen Synchronsprechers Thomas Gottschalk.

Kirstie Alley verkörperte in der "Kuck mal, wer da spricht"-Trilogie die zunächst alleinerziehende Mollie, deren On-off-Beziehung mit James alias John Travolta Freunde des RomCom-Genres zu Tränen rührte. Die Schauspielerin aus Kansas hatte schon zuvor Millionen von Fernsehzuschauern in der Serie "Fackeln im Sturm" begeistert. Die Seifenoper über Liebes- und Familienwirren zur Zeit des US-Bürgerkriegs war auch in Österreich sehr populär, verliehen doch Publikumslieblinge wie Liz Taylor, Patrick Swayze oder David Carradine den ersten beiden Staffeln hohe Aufmerksamkeit. Kirstie Alley verkörperte Virgilia Hazard, eine der vielschichtigeren Figuren, die sich gegen die Sklaverei in den US-Südstaaten auflehnt.

Die ganz großen Hollywood-Angebote blieben aus

Der Durchbruch gelang Kirstie Alley in der vor allem in den USA äußerst beliebten Sitcom "Cheers": Eine Bar in Boston diente dabei als Bühne für allerlei Normalo-Charaktere, der unaufgeregt-humorvoll aufbereitete Feierabend fesselte die Fernsehzuseher der 1980er-Jahre. "Cheers" bildete diesbezüglich eine Blaupause für Sitcoms wie "Seinfeld", die das satirische Aufbereiten von Alltagsszenen freilich ungleich verfeinerte.

Während Kirstie Alleys "Kuck mal, wer da spricht"-Partner John Travolta in den 1990er-Jahren dank Quentin Tarantinos "Pulp Fiction" eine erstaunliche zweite Karriere startete, wurde es um die Schauspielerin ruhig. Woody Allen besetzte sie zwar 1997 in seinem schrägen Filmexperiment "Harry außer sich", doch die ganz großen Angebote aus Hollywood blieben aus. Stattdessen wurde in den Klatschspalten Kirstie Alleys Scientology-Mitgliedschaft thematisiert.

Sie behielt immer ihren Sinn für Komik

Ihren Sinn für Komik behielt sie auch in weniger erfolgreichen Zeiten. In der Sitcom "Fat Actress" und in der Reality-TV-Show "Kirstie Alley's Big Life" nahm die Schauspielerin ihre neue Leibesfülle hemmungslos selbstironisch aufs Korn. Dabei gewährte sie nicht nur Einblick in ihr (Familien-)Leben, sondern hinterfragte auch den Schlankheitswahn der vermeintlichen Traumfabrik Hollywood. Auf der Kinoleinwand blieb die Präsenz auf eine Charakterrolle in David O. Russells schriller Politsatire "Liebe ohne Krankenschein" aus dem Jahr 2015 beschränkt.

Am Montag starb Kirstie Alley im Alter von 71 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Abermals war es John Travolta, der seine einstige Filmpartnerin auf Instagram rühmte: "Mit Kirstie verband mich eine der besondersten Beziehungen meines Lebens. Ich liebe dich, Kirstie!"