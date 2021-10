"Venom 2": Das Herz des Monsters ist heiß

Die Comicverfilmung "Venom 2" handelt bei aller Albernheit von Liebe.

2018 war auf einmal alles anders für Eddie Brock (gespielt von Tom Hardy). Damals wurde der Journalist im Film "Venom" bei einer Recherche zu Experimenten mit außerirdischen Lebensformen von einem parasitischen Alien namens Venom befallen, der sich von menschlichen Gehirnen zu ernähren versuchte. Doch da Venom nicht ohne Wirt existieren kann und Eddie strikt gegen den Verzehr unschuldiger Mitmenschen ist, einigte man sich schließlich darauf, symbiotisch Bösewichter zu jagen.

Nun kommt "Venom 2 - Let there be Carnage" ins Kino, die Fortsetzung des albernen Heldenduos. Inzwischen haben sich Eddie und sein Alien auf Verhaltensregeln geeinigt: Gefressen werden nur Hühner und Schokolade, und Eddie versucht seine journalistische Karriere wieder auf die Beine zu stellen.

Als Serienkiller Cletus Kasady (Woody Harrelson) mitteilt, Eddie den Verbleib seiner Opfer verraten zu wollen, sieht es dafür nicht schlecht aus. Doch dann passiert ein Missgeschick.

Venom ist eine wiederkehrende Figur im Universum der Marvel-Comis. Spider-Man war sein erster Wirt, später efuhr der Comic-Venom etliche Inkarnationen. Die Symbiose mit Eddie Brock ist eine, die von Fans schon seit Langem als romantisch interpretiert wurde.

Der neue Film trägt dieser Romantik nun Rechnung. Die Beziehung zwischen Eddie und Venom changiert zwischen Mensch und Haustier, altem Ehepaar und der Romanze zwischen einem schüchternen Mann und seinem grob-fürsorglichen Freund. Eine richtige Coming-Out-Szene gibt's obendrein: So albern "Venom 2" ist - im Inneren dieses Monsters schlägt ein großes, heißes Herz.