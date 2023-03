Verena Altenberger im Interview: "Über Liebe zu sprechen ist schwieriger als über den Tod"

Mit dem Liebesfilm "Sterne unter der Stadt" erfüllte sich Verena Altenberger einen Rollenwunsch.

Das U-Bahn-Netz der Hauptstadt birgt viele Geheimnisse - Alexander kennt sie fast alle. Er arbeitet unterirdisch, im Fundbüro. Seit jeher zieht es ihn nach unten - näher zu seiner toten Mama, von der ihm seine Oma (Margarethe Tiesel) viel erzählt. Und zu seinem Papa (Harald Windisch), der seit dem Tod seiner großen Liebe nie wirklich zurück ins Leben gefunden hat. Deshalb hat er sich auch geschworen, sich nie zu verlieben. Berühmte letzte Worte - bis er die faszinierende Caro (Verena Altenberger) trifft. Doch die hat ihre eigenen Leichen im Keller … Für die Rolle der krebskranken Caro im Debüt-Langfilm des jungen österreichischen Regisseurs Chris Raiber ließ sich Salzburgs Starschauspielerin Verena Altenberger die Haare abrasieren - was bei den Salzburger Festspielen, wo sie 2021 und 2022 die Buhlschaft gab, für erhebliches Aufsehen sorgte.

Wie kam die Rolle in "Sterne unter der Stadt" zu Ihnen? Verena Altenberger: Irgendwie habe ich fast gewartet auf einen Film, bei dem ich die Möglichkeit habe, vom Thema Krebs zu erzählen. Man kann sich viel einarbeiten in Themen, sich viel anlernen und in etwas reinrecherchieren, aber ich glaube, wir können am allerbesten Geschichten erzählen, die sehr nah an uns dran sind. Und das ist bei mir mit dem Thema Krebs so, wegen meiner Mama.

Aber es ist auch schwierig, über die großen Themen wie Geburt und Tod zu sprechen. Beides machen wir in meiner Familie zum Glück sehr viel. Meine Großmutter war die erste Berg-Hebamme in Dorfgastein. Sie hat insgesamt etwa 3000 Butzis zur Welt gebracht, die Menschen sind aber auch zum Sterben zu ihr gekommen. Ich komme aus einer Familie, in der viel über Geburt und Tod gesprochen wird. Und ich habe auch mit meiner Mama bis zu ihrem Tod viel darüber geredet.

Hat das den Verlust Ihrer Mutter erträglicher gemacht, sofern das möglich ist? Nein, Sterben und Verlust tun einfach immer wahnsinnig weh. Natürlich, wir haben viele wichtige Gespräche geführt, andererseits: Sie hat keinen Film mit mir gesehen, sie wird meine eventuellen Kinder nie kennenlernen … es ist einfach schmerzhaft. In "Sterne unter der Stadt" geht es aber nicht vorrangig um Krebs und Tod, es ist eine der schönsten Liebesgeschichten, die ich je gelesen habe. Ich finde es ja viel schwieriger, über Liebe zu reden als über Geburt und Tod (lacht). Sie ist noch viel mysteriöser! Da treffen sich zwei Leute und klammern sich aneinander wie Ertrinkende … da gehört so viel Mut dazu.

Im Film fällt der Satz "Ich kenne diese Welt sehr gut, aber ich habe fast nichts von ihr gesehen". Das ist eigentlich eine gefährliche Aussage, oder? Ha, wieso finden Sie das?

Es gibt zu viele Menschen, die sich ein Urteil über Dinge bilden, die sie nicht kennen. Ja, stimmt, so kann man das auch einordnen. Ich finde diesen Satz aber spannend, auf meinen Beruf umgelegt: Ich wollte unter anderem Schauspielerin werden, weil ich so viel von der Welt sehen will, und dabei geht es mir vor allem um die Emotionen - in der Tiefe und in der Höhe möchte ich viel von der Welt sehen. Aber eh, Reisen ist mit Sicherheit eines der größten Privilegien, die man haben kann in Bezug auf Bildung und Offenheit.

Schade, dass die junge Generation sich hier wird einschränken müssen, das Fliegen hat ja seine Unschuld verloren. Ich sehe das nicht so. Solange zehn Prozent der Superreichen die Hälfte aller Emissionen verursachen, müssen sich junge Leute nicht dafür genieren, wenn sie einmal nach Asien fliegen wollen. Wenn einzelne Menschen ein schlechtes Gewissen haben, weil sie ein Mal im Jahr eine Flugreise machen, ist das nicht die Lösung der Ökokrise. Wir müssen weg vom Beschämen von Individuen, hin zu sinnvollen, systemischen Änderungen! Und das dringend.

Sie halten nie mit politischen Meinungen hinterm Berg, sind aber in Österreich eine wenig kontroversielle Berühmtheit. Es scheint niemanden zu geben, der Sie nicht mag. Wie schaffen Sie das? Oh, danke (lacht). Ich glaube ja nicht, dass Ihre Einschätzung so stimmt, aber: Ich hatte vor Jahren ein kleines Erweckungserlebnis, das viel mit meiner feministischen Einstellung zu tun hat, aber auch darüber hinaus mit der Art, wie ich Menschen begegnen möchte. Ich bin in einem Salzburger Lokal gesessen, als eine junge Frau hereinkam. Die war dick und hat ein Netz-Top angehabt und Shorts, der Bauch hat herausgeschaut, und mein erster Gedanke war: "Wie schaut denn die aus?" Und dann hab ich zum ersten Mal eine zweite Stimme in mir gehört, die sagte: "Hallo? Was denkst du denn da? Warum verurteilst du diese Frau, die du nicht kennst?" Da ist mir klar geworden, dass man so was komplett anders framen kann: "Was für eine mutige, coole Frau!" Und ab da hab ich beschlossen, nie wieder eine Frau zu be- oder zu verurteilen. Per se gibt's von mir für jede 100 Prozent Vertrauensvorschuss. Vielleicht wirkt das dann wie das klassische "Wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück", wer weiß?

Film: "Sterne unter der Stadt",

Österreich-Premiere am 3. März,

20 Uhr, Das Kino, Salzburg,

Verena Altenberger ist zu Gast.