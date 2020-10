"Vergiftete Wahrheit": Ein Umweltskandal wird zum Thriller

Nehmen Sie an, jemand erfindet ein Material, das in praktisch jedem Lebensbereich nützlich ist. Es ist ein langlebiger Schutz vor Korrosion, es schützt vor Säuren, und es verhindert, dass Bratgut an Pfannen kleben bleibt. Es wird für Implantate eingesetzt, macht Textilien wasserabweisend und ist universell einsetzbar. Fantastisch!

Nehmen Sie nun an, Sie besitzen eine kleine Landwirtschaft, und nebenan hat jemand eine Mülldeponie eingerichtet, die alle gesetzlichen Auflagen erfüllt, es soll ja mit rechten Dingen zugehen. Nehmen Sie weiters ...