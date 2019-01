"Vice" und "A Star Is Born" Favoriten bei den Golden Globes

In Los Angeles werden Sonntagnacht die Golden Globes verliehen. Als Favoriten für die Filmpreise gelten "Vice - Der zweite Mann" und der Musikfilm "A Star Is Born" mit Lady Gaga. Zu den Nominierten in der Königskategorie bester Film zählen außerdem Spike Lees "BlacKkKlansman," der Actionstreifen "Black Panther" sowie "Bohemian Rhapsody" und "Beale Street".

SN/APA (AFP)/ANTHONY HARVEY Lady Gaga als Schauspielerin