Vicky Krieps in Cannes: Heute Kaiserin, morgen Schriftstellerin

Vicky Krieps wird in Cannes als Kaiserin Elisabeth ausgezeichnet.

Vicky Krieps wurde bei den Filmfestspielen Cannes in der Nebenschiene "Un certain regard" für ihre Hauptrolle in Marie Kreutzers Kaiserin-Elisabeth-Biopic "Corsage" ausgezeichnet. Sie spielt darin Elisabeth um ihren 40. Geburtstag als eine Frau, die ihren Körper in bestimmte Form gezwungen hat und die sich zu fragen beginnt, ob es nicht eine andere Existenz für sie gibt. Es ist die physisch wie psychisch herausforderndste Rolle ihrer bisherigen Laufbahn.

Die 1983 in Luxemburg geborene Schauspielerin hatte 2016 in Kreutzers Patchworkfamilienkomödie ...