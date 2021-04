Video: Drama "Hochwald" Topfavorit beim Österreichischen Filmpreis

Die Südtirolerin Evi Romen ist als Editorin und Drehbuchautorin bereits ein alter Hase im Filmgeschäft. Ihr Regiedebüt "Hochwald" veröffentlichte die 54-Jährige jedoch erst im Vorjahr - und konnte sich damit nun gleich an die Spitze des Nominiertenfeldes für den Österreichischen Filmpreis 2021 setzen. Neun Nennungen konnte das Drama bei der Onlinebekanntgabe der Filmpreisaspiranten am Donnerstag für sich reklamieren - und dabei in fast allen Königskategorien reüssieren.

Dieses Video liegt auf YouTube