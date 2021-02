Video: Dreh zum Biopic "Klammer" über Österreichs Skiikone läuft

Vor fast genau 45 Jahren, am 5. Februar 1976, ist Franz Klammer in Innsbruck zu Abfahrtsgold gerast. Ein Ereignis, das lange nachwirkte und auch die Filmbranche beflügelt: Denn nun haben die Dreharbeiten für den Film "Klammer" begonnen, bei dem fünf Tage rund um den Triumph des Kärntners in Szene gesetzt werden. Bereits diesen Herbst soll der Film in österreichische und internationale Kinos kommen, sollten die dann nach der Coronasperre wieder geöffnet haben.

Dieses Video liegt auf YouTube