Video: Karl Merkatz gestorben: Er war viel mehr als der Mundl und der Bockerer

Nur wenige Tage nach seinem 92. Geburtstag ist der große österreichische Volksschauspieler Karl Merkatz am Sonntagfrüh in seinem Haus in Irrsdorf im Flachgau verstorben. Das gab seine Familie bekannt. Den Österreichern hat er sich als Fleischhauer Karl Bockerer in Franz Antels Filmen und als grantelnder Edmund "Mundl" Sackbauer in Reinhard Schwabenitzkys TV-Serie "Ein echter Wiener geht nicht unter" eingeprägt: zwei raue, aber herzliche Proletarier.

