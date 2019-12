Jessica Hausners "Little Joe" wurde bereits bei seiner Weltpremiere in Cannes mit dem Preis für die beste Schauspielerin an Emily Beecham gewürdigt. Beim 10. Österreichischen Filmpreis, der am 30. Jänner in Grafenegg vergeben wird, kann die Psychoparabel nun nachlegen: Mit zehn Nominierungen geht das Werk als Favorit in die Gala, wie bei der Präsentation am Mittwoch in Wien bekanntgegeben wurde.

