Video: Oscars: Chloé Zhao holt Regiepreis, McDormand und Hopkins beste Hauptdarsteller

Die Parabel "Nomadland" von Chloé Zhao ist der große Gewinner der 93. Oscars, die in der Nacht auf Montag in Los Angeles verliehen wurden. Das Drama über eine Witwe, die aus Not ihr Hab und Gut in ein Auto lädt und als Nomadin durch die USA zieht, wurde als bester Film ausgezeichnet, Zhao als beste Regisseurin und Frances McDormand mit ihrem dritten Oscar als beste Hauptdarstellerin. Eine Überraschung hingegen war die Würdigung als Hauptdarsteller für Anthony Hopkins.

