Agnes Varda ist gestorben. Die kleine Grande Dame des Autorenkinos verstarb in der Nacht auf den heutigen Freitag im Alter von 90 Jahren an Krebs, wie ihre Familie mitteilte. Damit muss sich der internationale Film von der "Großmutter der Nouvelle Vague" - so der inoffizielle Ehrentitel der rührigen Regisseurin - verabschieden.

Dieses Video liegt auf YouTube