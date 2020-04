Große Filmfestivals verfolgen verschiedene Wege, um mit der Ungewissheit umzugehen. Wie plant Eva Sangiorgi für Wien?

Während die Ausgangsbeschränkungen in den meisten Ländern Europas gelockert werden, rumpelt es weiter in der Filmfestivallandschaft. Aktuellstes Opfer der Coronakrise ist das Karlovy Vary Film Festival, das seine für Juli geplante Ausgabe 2020 am Dienstag abgesagt hat: "Wir glauben daran, ...