Viennale: Erstlingsregisseurinnen feiern

Die 60. Viennale ging mit Auszeichnungen für "Sonne" und "Rubikon" zu Ende - und Diskussionen über eine Brandrede.

Am Montag fand der Abschlussabend der diesjährigen Viennale statt, mit dem französischen Demenzdrama "Un Beau Matin" von Mia Hansen-Løve und der Verleihung des Wiener Filmpreises, der seit 1987 an einen österreichischen Film vergeben wird. Es wurden zwei Filme geehrt, die schon vor der Viennale ihren Kinostart hatten: Kurdwin Ayubs "Sonne", bereits bei der Berlinale ausgezeichnet, bekam den Hauptpreis, ein humorvoller, rasanter Film über migrantische Jugendliche in Wien auf Identitätssuche. Der Spezialpreis der Jury ging an den Science-Fiction-Film "Rubikon", ein kluges, ...