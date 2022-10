Viennale feiert ihren 60er

Die Viennale ist jetzt eine alte Dame: Ab Donnerstagabend feiert Wien zum 60. Mal internationales Filmschaffen.

Wer kein Ticket mehr ergattert hat, muss sich keine Sorgen machen: Die meisten der Viennale-Filme, die schon ausverkauft sind, kommen in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten ohnehin regulär ins Kino, filme wie Darren Aronofskys "The Whale", Sarah Polleys "Women Talking" oder die "Lars Eidinger"-Doku - und die weniger prominenten Filme erlauben oft ohnehin die viel spannenderen Entdeckungen. Aber stimmt schon: Einen Film wie das Teenie-Kannibalen-Liebesdrama "Bones & All" mit einem freudig aufgeregten Viennale-Publikum im knallvollen Gartenbaukino zu sehen, ist ...