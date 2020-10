Viennale startet als Festival zwischen Ideal und Wirklichkeit

Die Ausnahme-Viennale beginnt - kürzer, sicherer, publikumsfreundlicher, und mit einem vielfältigen Programm, das etliche Höhepunkte dieses seltsamen Filmjahres zeigt.

Würde man sie als Filmheldin erfinden, wäre klar, was Eleanor Marx tun müsste: sich von der übermächtigen Vaterfigur Karl Marx emanzipieren und einen Partner auf Augenhöhe finden, der ihr in ihren politischen Kämpfen und im Leben loyal zur Seite steht. Stattdessen idealisiert die Titelheldin in "Miss Marx" die Liebe ihrer Eltern, obwohl die Beziehung zwischen Jenny und Karl Marx ihre eigenen geheim gehaltenen Fallstricke hatte. Sie verliebt sich unsterblich in einen Mann, der ihr Blumen kauft mit Geld, das für ...