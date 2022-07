"Vier Wände für zwei": Alte Dame entpuppt sich als gewitzt

Zwei Frauen überraschen einander in der Komödie "Vier Wände für zwei".

Immobilien sind nie verkehrt. Sara (gespielt von Juana Acosta) ist 39 Jahre alt, verheiratet, humorlos, hat einen passablen Job in einer Versicherung und einen recht ordentlichen Ehemann. Glücklich ist sie allerdings nicht, wie im Film in "Vier Wände für zwei" zu sehen ist - ab Freitag in den Kinos.

Saras Überlegung, ihr Erspartes in eine Wohnung zu investieren, ist pragmatisch: Vielleicht braucht sie ja eines Tages einen Ort, wo sie hin kann, wenn es mit der Ehe nicht ...