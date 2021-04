"Voyagers" im Stream: Nichts wie weg zu Planet B

Im Science-Fiction-Film "Voyagers" wird eine Gruppe von Teenagern losgeschickt, um einen Alternativplaneten für die ruinierte Erde zu finden. Doch kaum erwachen ihre Triebe, gehen die ersten Köpfe kaputt

Die Erde ist irreparabel zerstört, die Technologie aber weit genug vorangeschritten, um einen Fluchtplaneten zu finden: Im Jahr 2063, so behauptet es der Science-Fiction-Film "Voyagers" (auf Amazon Prime), hat die Menschheit einen bewohnbaren Planeten entdeckt. Leider dauert die Reise jedoch 86 Jahre, erst die Enkelkinder junger Astronauten können ankommen. Fortpflanzung an Bord ist also notwendig, natürlich unter kontrollierten Umständen.

Als erste Generation Weltraumreisender wird eine Crew genetisch optimierter Babys hergestellt, die in einer visuell sterilen Umgebung auf der ...