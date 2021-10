"Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt": Jünger eines Scheusals folgen kosmischer Musik

Ein neuer Dokumentarfilm über den Wagner-Kult komplettiert das Salzburger Festivalwochenende.

"Er war ein scheußlicher Mensch, der himmlische Musik geschrieben hat." So habe sein Vater, ein Holocaust-Überlebender, Richard Wagner beschrieben, erzählt Jonathan Livny. Der Gründer des israelischen Richard-Wagner-Verbands habe vor Schaudern gezittert, als er erstmals nach Bayreuth gekommen sei. Zu stark seien die Assoziationen an die Hitler-Zeit am Grünen Hügel gewesen. Berührend schildert er das Gefühl, das ihn dann überkam: "Die Juden haben überlebt! Wir haben gewonnen!"

Die seltsame Ambivalenz dieses Komponisten, seine Vereinnahmung durch die Nationalsozialisten schimmert immer ...