Warren Ellis im Interview zum Film "This Much I Know To Be True": "Ich genoss es sehr, mit Nick Cave rumzusitzen"

Eine Doku zeigt die intensive musikalische Freundschaft von Nick Cave und Warren Ellis.

In den vergangenen beiden Jahren waren Nick Cave und Warren Ellis produktiv wie nie - der eine als Keramiker, der andere als Schriftsteller, und gemeinsam als Musiker. Grund dafür war nicht zuletzt die ungewöhnlich lange Zeit ohne Auftrittsmöglichkeiten. Die Doku "This Much I Know To Be True" von Andrew Dominik, mit dem die beiden Musiker eine lange Freundschaft verbindet, schildert nun als schwelgerischer Konzert- und Studiomusikfilm die Arbeit an den beiden Bad-Seeds-Alben "Ghosteen" und "Carnage" und ist zugleich das Porträt ...