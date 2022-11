Weit draußen auf der Wand im Kinosaal

Salzburger Bergfilmfestival zeigt bei der 28. Ausgabe 40 Filme in zwölf Programmen.

"Kino ist mehr als Film schauen, Kino ist Begegnung", sagt Martin Hasenöhrl. Und bisweilen trifft man sich dann weit draußen in abenteuerlichen Welten, die weite Blicke ermöglichen, obwohl man im Kino ums Eck sitzt. So soll das auch bei der 28. Ausgabe des Festivals "Abenteuer Berg - Abenteuer Film" im Salzburger Filmkulturzentrum Das Kino funktionieren, das Hasenöhrl leitet. "Berg" kann bei diesem Festival längst auch als eine Metapher steht. Es geht schon lange nicht mehr allein um sportliche Leistungen in ...