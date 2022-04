In was genau verlieben wir uns, wenn wir uns verlieben? Ist es die Stimme? Das Gesicht? Die Körpersprache? Ist es eine Fähigkeit der anderen Person? Was ist es am Ende, das den Ausschlag gibt? Und was, wenn diese Eigenschaft auf einmal fehlt? In dem verträumten georgischen Liebesfilm "Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen?" (ab Freitag im Kino) laufen einander in der georgischen Stadt Kutaissi zwei für einen kurzen Moment über den Weg, stoßen zusammen, entschuldigen sich, kehren um, ...