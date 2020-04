Mit seinem Film "It's such a beautiful Day" ist dem amerikanischen Cartoonisten und Regisseur Don Hertzfeldt ein existenzielles Meisterwerk gelungen. Nun hat Hertzfeld den Film gratis zur Verfügung gestellt.

Auf dem Weg zur Busstation traf Bill jemanden, aber er konnte sich nicht mehr erinnern woher er ihn kannte. Sie grüßten einander, so halb, sie sahen einander nie mehr wieder, und hatten die Begegnung am nächsten Tag schon vergessen. So ...