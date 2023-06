Wes Andersons "Asteroid City": Eine Stadt wird Sperrzone

Schrullig allein ist auch nicht abendfüllend: Wes Andersons "Asteroid City" ist ein pastelliges Wimmelbild voller Superstars.

Die Geschichte von Wes Andersons neuestem Film "Asteroid City", der heuer in Cannes Weltpremiere feierte und ab Freitag bei uns im Kino läuft, führt zurück in die hoffnungsvollen 1950er-Jahre. In der titelgebenden Kleinstadt, gelegen irgendwo an der Mojave-Wüste in den USA, treffen sich jährlich einige hochbegabte Teenager und deren mehr oder weniger stolze Eltern zu einer "Stargazer Convention", also einem Hobbyastronomenkongress zu Ehren des Kometen, der vor 3000 Jahren hier gelandet ist.

Als jedoch ein recht, um es ...