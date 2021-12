"West Side Story": Immer noch Bandenkrieg

Sechzig Jahre nach der ersten Verfilmung bringt Steven Spielberg das Musical "West Side Story" erneut ins Kino.

Die einen sind die "Jets", Söhne weißer Einwanderer, die seit mehreren Generationen in New York leben, es aber nie aus der Armut rausgeschafft haben. Ihnen als Erzfeinde stehen die "Sharks" gegenüber, Puerto Ricaner, von denen die meisten erst seit Kurzem in der Stadt sind und die hier ebenfalls bislang vergeblich auf den amerikanischen Traum hoffen.

Dieser Bandenkrieg steht am Beginn der "West Side Story": Niemand hat einen Plan, was diese jungen Männer mit ihrer Zukunft anfangen sollen, weder ...