Wetterkamera und Roadmovie: Stadt Salzburg vergab Filmpreise

Zum sechsten Mal wurden die "Simon S."-Auszeichnungen in der Höhe von 10.000 Euro an Nachwuchs-Filmschaffende verliehen.

Aus 23 Einreichungen musste die Jury ihre Auswahl treffen, sechs von ihnen kamen auf die Shortlist und drei Salzburger Filmemacherinnen und Filmemacher konnten sich diese Woche über den Nachwuchspreis "Simon S." freuen, den die Stadt Salzburg in zweijährigem Rhythmus vergibt. Den mit 5000 Euro dotierten Hauptpreis erhielt Stefanie Weberhofer für ihr musikalisches Roadmovie "Letter From A Friend". Alexander Gratzer wurde für seinen Animationsfilm "In The Upper Room" über eine Beziehung zwischen Enkel und blindem Großvater mit dem zweiten Preis (3000 Euro) ausgezeichnet. Und als dritter Filmemacher (Preisgeld: 2000 Euro) überzeugte Bernhard Wenger die Jury mit seinen "Aufnahmen einer Wetterkamera".