Whitney Houstons Leben im Film "I Wanna Dance With Somebody": Die größte Liebe war die Mama

Das Drama von Whitney Houstons Leben ist Stoff für Kasi Lemmons' Film "I Wanna Dance With Somebody".

Nur wenn es sein musste, wurde die Mama autoritär. "Meine Stimme ist weg, du gehst auf die Bühne und singst das erste Solo. Keine Widerrede." Also stellt sich die knapp über 20-jährige Whitney (verschmitzt gespielt von Naomi Ackie), von allen "Nippy" genannt, hinters Mikrofon, erstmals nicht nur für Backgroundgesumme, sondern für den Song "The Greatest Love of All". Im Publikum sitzt der berühmte Musikproduzent Clive Davis (Stanley Tucci), den Whitneys Mama, die legendäre Gospelsängerin Cissy Houston, natürlich erkannt hat. Und ...