Wie die Wiener Kinos "arisiert" wurden

Die Auslöschung jüdischer Kultur betraf auch die Kinobesitzer. Bis heute wirken die einstigen "Arisierungen" noch nach.

Ein metallener Aktenschrank, dessen Inhalt für den Schredder vorgesehen war, bildete den Ausgangspunkt: Ein Aktenkonvolut der NS-Reichsfilmkammer hatte in den Beständen der Wirtschaftskammer Wien seit den Dreißigerjahren überdauert, ehe Klaus Christian Vögl 1981 als neuer Geschäftsführer der Fachgruppe Lichtspieltheater den Schrank öffnete. In fein säuberlich in Stahlschienen aufgehängten Akten war hier auf Papier die NS- und Nachkriegsgeschichte der Wiener Kinos aufgezeichnet. Vögl, Jurist und Historiker, hat dieses Material nun aufgearbeitet: Im Zentrum des Bandes "Angeschlossen und gleichgeschaltet. Kino in Österreich 1938-1945" stehen die "Arisierungen" der vielfach in jüdischem Besitz oder unter jüdischer Leitung stehenden Kinobetriebe in Wien. Von 187 Wiener Kinos wurden 82 ihren jüdischen Besitzern oder Anteilshabern weggenommen und zu oft lächerlichen Beträgen parteitreuen Nationalsozialisten überlassen.