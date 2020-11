Wie kann man nach dem Terror weiterleben? Regisseurin des Films "Hochwald" im Gespräch

In ihrem Regiedebüt "Hochwald" zeigt Evi Romen Nachwirkungen eines Attentats auf den Alltag. Nach der Österreich-Premiere wurden die Ängste aus dem Film Realität.

Mario (gespielt von Thomas Prenn) passt nicht in sein Südtiroler Bergdorf. Er will Tänzer werden, aber der Ehrgeiz fehlt, und er ist nicht so reich und so frei wie sein schöner Freund Lenz (Noah Saavedra), der Winzersohn: In "Hochwald", dem Regiedebüt der vielfach ausgezeichneten Cutterin Evi Romen, sucht der verträumte Mario vergeblich nach einem Platz, an dem er sich wohlfühlt. Irgendwann nimmt ihn Lenz mit nach Rom, Mario könnte sich doch beim Fernsehen als Tänzer bewerben. An dem Abend verüben ...