"Wir beide": Die Frau von gegenüber

Eine Liebe, die den Konventionen widerspricht, wehrt sich im Drama "Wir beide" gegen das Verschwiegenwerden.

Rom soll es werden. Dort wird das neue Leben der Liebenden beginnen, in einer gemeinsamen Wohnung, vielleicht sogar in der Nähe des Tiber? Oder es kommt doch alles anders, in dem Liebesfilm "Wir beide" unter der Regie von Filippo Meneghetti: Madeleine (gespielt von Martine Chevallier) hat eigentlich keine Verpflichtungen mehr. Sie ist Witwe, ihre Kinder sind erwachsen, sie ist in Pension. Aber sie wagt nicht, ihrer kritischen Tochter (Léa Drucker) und ihrem ewig vorwurfsvollen Sohn zu erzählen, dass ihre Nachbarin ...