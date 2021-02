"Wonder Woman 1984" startet im Netz: Die Heldin ist zurück, das Wunder nicht

Erwartet als der größte Superheldenfilm 2020, jetzt online geparkt:"Wonder Woman 1984" startet vorab im Netz. Vielleicht ist es besser so.

In den Achtzigerjahren waren die meisten Leute schlecht angezogen, hörten Trash-Pop und fuhren überdimensionierte Autos. Und es gab einen Moment, in dem die Welt am Abgrund stand und nur durch das beherzte Eingreifen einer Superheldin gerettet wurde - zumindest so erzählt es "Wonder Woman 1984". Die Amazone und Kunsthistorikerin Diana Prince alias Wonder Woman (gespielt von Gal Gadot) lebt einsam in Washington, arbeitet im Museum, und trauert seit Jahren ihrem Liebsten nach, dem Weltkriegspiloten Steve (Chris Pine). Bei der Arbeit ...