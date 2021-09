Wortloser Dokumentarfilm "Gunda": Es war einmal ein Schwein

Rupfige Hendln, Milchkühe in Pension und ein Schwein mit großer Nachkommenschar: "Gunda" ist ein wortloser Film, bei dem Schauen zum Nachdenken über die großen Dinge führt.

Da liegt ein Schwein zentral im Bild vor einer Scheunenwand, dahinter wuselt und piepst es, nein, keine Küken, winzige Ferkelchen sind das, gerade frisch geboren und schon kreuzneugierig. In aller Gelassenheit hat die Muttersau sie in die Welt gepresst, und kaum trocken, kraxeln sie über die Mutter hinweg in die Sonne und wieder zurück an ihren Bauch, während die Sau im Stroh liegt und weiter gebärt - und bei diesem fundamentalen Ereignis doch ruhig daliegt, als würde sie schlafen.

...