Was wäre, wenn niemand die Beatles kennen würde? Danny Boyles romantische Komödie "Yesterday" bemüht sich, alles richtig zu machen, und setzt sich damit zwischen alle Stühle.

In "Yesterday" (ab Freitag im Kino, Regie: Danny Boyle) wird eine merkwürdige Prämisse aufgestellt. Man stelle sich vor, in einer Welt aufzuwachen, in der niemand die Beatles kennt. Jack (gespielt von Himesh Patel) ist der Typ, dem das passiert. Er ...