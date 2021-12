Zum 100er von Georg Stefan Troller: Der alte Mann und das ganze Jahrhundert

Zum 100. Geburtstag des Journalisten und Porträtisten Georg Stefan Troller gibt es eine umfassende Filmschau im Netz.

"Er ist halb so alt wie sie, und das Volk von Paris macht ihr daraus keinen Vorwurf" - sagt die Stimme aus dem Off. "Was immer Édith Piaf auch tut, sie tut es rückhaltlos, schamlos, ganz." Die Stimme gehört dem gebürtigen Wiener Georg Stefan Troller, er ist als Journalist dabei, als Édith Piaf 1962 ihre letzte Ehe mit einem 23-Jährigen eingeht. "Dass dieses winzige Persönchen den Mut hat, jeden Augenblick bis zuletzt auszuloten, das macht, glaube ich, ihre Größe aus."

...